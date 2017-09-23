Kimse ihtimal vermiyordu! Dudak dudağa yakalandılar

ÜNLÜ televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, geçtiğimiz hafta Sofia Richie ile görüntülenmiş ve kimse sevgili olduklarına ihtimal vermemişti.

"BU GERÇEKTEN ÇOK GARİP"

Çünkü ikiliye yakın kaynaklar "Bu gerçekten çok garip. Çünkü Sofia onların hem aile dostu hem de Kendall ve Kylie ile de fazlasıyla yakındı" demişti.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Ancak dün ikili Miami'de beraber görüntülendi ve tüm soru işaretlerine yanıt verdi. Scott Disick ve Sofia Richie New York moda Haftası'nda beraber olmaya başladıklarını açıkladı ve ikili dün dudak dudağa poz vermekten çekinmedi.

İkili böyle görüntülendi;