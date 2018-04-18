Kime sorsanız "İzlemiyorum" dediği dizi, sildi süpürdü

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Ufak Tefek Cinayetler ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinin yarıştığı gecenin galibi belli oldu.
KADIN DİZİSİ SİLDİ SÜPÜRDÜ
Dün akşamın reytinglerinde FOX'ta yayınlanan Kadın dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada Star TV'de ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisi, üçüncü sırada ise Kadın'ın özeti yer aldı.
AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ
AB'de ise birincilik Kadın'ın, ikincilik Ufak Tefek Cinayetler'in, üçüncülük ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oldu.
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