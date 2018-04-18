Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Kime sorsanız "İzlemiyorum" dediği dizi, sildi süpürdü

Kıran kırana rekabetin yaşandığı salı akşamının reytinglerine Kadın dizisi damga vurdu. FOX'un flaş dizisi hem TOTAL'de hem de AB'de birincilik ipini göğüsledi

Kime sorsanız "İzlemiyorum" dediği dizi, sildi süpürdü

Kıran kırana rekabetin yaşandığı salı akşamının reytinglerine Kadın dizisi damga vurdu. FOX'un flaş dizisi hem TOTAL'de hem de AB'de birincilik ipini göğüsledi

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:02
Kime sorsanız "İzlemiyorum" dediği dizi, sildi süpürdü
banner404

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Ufak Tefek Cinayetler ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinin yarıştığı gecenin galibi belli oldu.

KADIN DİZİSİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Dün akşamın reytinglerinde FOX'ta yayınlanan Kadın dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada Star TV'de ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisi, üçüncü sırada ise Kadın'ın özeti yer aldı.

 AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Kadın'ın, ikincilik Ufak Tefek Cinayetler'in, üçüncülük ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
RekabetEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazKadınUfak Tefek CinayetlerMehmed Bir Cihan Fatihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ciciş kardeşler evlerinde kavgaya tutuştu, ikisi de hastanelik oldu
Ciciş kardeşler evlerinde kavgaya tutuştu, ikisi de hastanelik oldu
Hadise resmen eridi! Hayranları yeni haline övgü yağdırıyor
Hadise resmen eridi! Hayranları yeni haline övgü yağdırıyor
Aradığı şarkıyı sonunda buldu
Aradığı şarkıyı sonunda buldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim