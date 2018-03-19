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Kim Kardashian, vasiyetine madde ekletti: Makyajlı ölmek istiyorum

Her yaptığı magazin basınında gündem olan ünlü yıldız Kim Kardashian, "Ölüm döşeğimde bile makyajımın kusursuz görünmesini istiyorum" maddesini ekletti

Kim Kardashian, vasiyetine madde ekletti: Makyajlı ölmek istiyorum

Her yaptığı magazin basınında gündem olan ünlü yıldız Kim Kardashian, "Ölüm döşeğimde bile makyajımın kusursuz görünmesini istiyorum" maddesini ekletti

19 Mart 2018 Pazartesi 18:26
Kim Kardashian, vasiyetine madde ekletti: Makyajlı ölmek istiyorum
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HER yaptığı magazin basınında gündem olan ünlü yıldız Kim Kardashian, "Ölüm döşeğimde bile makyajımın kusursuz görünmesini istiyorum" maddesini ekletti.

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın vasiyetine eklettiği ilginç madde magazin basınında geniş yankı uyandırdı.

"ÖLÜM DÖŞEĞİNDE BİLE..."
Kim Kardashian, vasiyetine eklettiği ilginç maddeyi kapak olduğu Amerikan Elle dergisine açıkladı: "Yatağa mahkum olursam, ölüm döşeğimde bile makyajımın, saçlarımın ve tırnaklarımın kusursuz görünmesini istiyorum."

DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞU DA İSTİYOR
Ocak ayında üçüncü çocuğu Chicago'yu taşıyıcı anne ile sahip olan Kim Kardashian, "Hep dört çocuğum olsun isterdim. Şimdilik evim yeterince kalabalık. İleride ne olur bilemem" ifadelerini kullandı.

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Kim KardashianMagazin
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