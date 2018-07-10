Kim Kardashian, köpeğine estetik ameliyatla protez testis yaptırdı

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian , köpeğine özgüveni düşmesin diye estetik ameliyatıyla protez testis yaptırdı

Kim Kardashian, köpeğine estetik ameliyatla protez testis yaptırdı
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SEKSİ yıldız Kim Kardashian , vücudunun birçok yerine estetik yaptırmasıyla dünya genelinde ün yaymıştı. Ünlü yıldız,estetik furyasına kız kardeşlerini de dahil etmişti. Seksi yıldız özellikle kalçalarına yaptırdığı estetikle gündem olmuştu.
KÖPEĞİNE ÖZGÜVENİ DÜŞMESİN DİYE PROTEZ TESTİS YAPTIRDI
Dünyaca ünlü yıldız Kardashian'ın gördüğü ilgi sayesinde 800 milyon liralık servete ulaşmıştı.8 yıl önce sahiplendiği köpeği 'Rocky'yi de estetik çılgınlığının bir parçası yaptığı ortaya çıktı. Kısırlaştırdığı boxer cinsi köpeğinin 'özgüvenini yitirmesinden endişelendiği' için protez testis yaptırdı. ABD'li magazin ünlüsü, bu ameliyata 61 bin lira ödedi.

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