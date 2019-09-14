Kim Kardashian altına kaçırdı!
Yeni korse markası SKIMS'i piyasaya sürem Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian'dan ilginç bir itiraf geldi. Kardashian, tuvalette giydiği korseyi çıkaramayınca altına kaçırdığını söyledi.
MAGAZİN 14.09.2019, 10:11 14.09.2019, 10:15
AMERİKALI televizyon yıldızı Kim Kardashian Amerika'da yayınlanan, Jimmy Fallon'nun sunduğu The Tonight Show programında, giydiği korselerden dolayı tuvalete giderken korseyi çıkarmaya çalışırken altına kaçırdığını söyledi.
KORSELERE FERMUAR DİKECEK
Kardashian, bu durumun ne kadar zor olduğu için, kendisine ait olan markasının üretimlerini bundan böyle, kadınlar için korselerine fermuar dikeceğini söyledi.
ÖDÜL GECESİNDE ÜZERİNİ KİRLETTİ
Özellikle ödül töreni gibi gecelerde üzerini kirlettiğini söyleyen Kardashian, bu durumun kadınlar için ne kadar zor olduğunu ve gecelerini mahvettiğin bildiği için kendi markasına ait korselerin fermuar ile üretmeyi düşündüğünü söyledi.
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