Kim Kardashian altına kaçırdı!

AMERİKALI televizyon yıldızı Kim Kardashian Amerika'da yayınlanan, Jimmy Fallon'nun sunduğu The Tonight Show programında, giydiği korselerden dolayı tuvalete giderken korseyi çıkarmaya çalışırken altına kaçırdığını söyledi.

KORSELERE FERMUAR DİKECEK



Kardashian, bu durumun ne kadar zor olduğu için, kendisine ait olan markasının üretimlerini bundan böyle, kadınlar için korselerine fermuar dikeceğini söyledi.



ÖDÜL GECESİNDE ÜZERİNİ KİRLETTİ



Özellikle ödül töreni gibi gecelerde üzerini kirlettiğini söyleyen Kardashian, bu durumun kadınlar için ne kadar zor olduğunu ve gecelerini mahvettiğin bildiği için kendi markasına ait korselerin fermuar ile üretmeyi düşündüğünü söyledi.