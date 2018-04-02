Kim duygulandırdı!



GÖNDERİSİNE "O kız kardeşini çok seviyor" notunu düşen 37 yaşındaki Kardashian'ın paylaşımı kısa sürede 2 buçuk milyon kişi tarafından beğenildi. 2014 yılında dünya evine giren Kim Kardashian ve Kanye VVest çiftinin Saint VVest, North VVest ve Chicago West adında üç çocuğu bulunuyor. Daha önce Kanye VVest ve Kim Kardashian'ın ajansa i aracılık için verecekleri ücret hariç, taşıyıcı anneye 10 ay için 45 bin dolar ödeyeceği belirtilmişti. Eğer ikiz olursa bunun için artı 5 bin dolar daha ödeme yapılacaktı.