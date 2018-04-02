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Kim duygulandırdı!

ABD'Lİ reality show yıldızı Kim Kardashian, iki yaşındaki oğlu Saint ile 15 Ocak'ta taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen kızı Chicago'yu öperken görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Kim duygulandırdı!

ABD'Lİ reality show yıldızı Kim Kardashian, iki yaşındaki oğlu Saint ile 15 Ocak'ta taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen kızı Chicago'yu öperken görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:17
Kim duygulandırdı!
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GÖNDERİSİNE "O kız kardeşini çok seviyor" notunu düşen 37 yaşındaki Kardashian'ın paylaşımı kısa sürede 2 buçuk milyon kişi tarafından beğenildi. 2014 yılında dünya evine giren Kim Kardashian ve Kanye VVest çiftinin Saint VVest, North VVest ve Chicago West adında üç çocuğu bulunuyor. Daha önce Kanye VVest ve Kim Kardashian'ın ajansa i aracılık için verecekleri ücret hariç, taşıyıcı anneye 10 ay için 45 bin dolar ödeyeceği belirtilmişti. Eğer ikiz olursa bunun için artı 5 bin dolar daha ödeme yapılacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKim Kardashian
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