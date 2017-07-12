Kim der iki çocuk annesi diye! Emina Sandal büyüledi

BİR yandan böyle bir tempoda koşturan Emina, bir yandan da birbirinden çekici tatil pozları paylaşıyor. Son olarak üç kareden oluşan bir set paylaşan Emina Sandal çektiği selfieleri ‘Sabah’ notuyla paylaştı.
Sandal’ın bu bu karelerine özellikle dudakları damga vurdu. Toplamda 20 bin beğeniyi geçen bu fotoğraflar üzerine yapılan yorumların ortak noktası Emina Sandal’ın güzelliği ve dudakları oldu.
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