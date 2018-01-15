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Kilolu dedikleri 'Victoria Secret Meleği' isyan etti!

Victoria's Secret meleği Nina Agdal'ı fit olmadığı gerekçesiyle katalog çekimlerine almadılar. Aylar önce o markayla anlaştıklarını söyleyen Agdal, o markayla çalışmak için yeterince fit olmadığını açıkladıklarını söyledi

Kilolu dedikleri 'Victoria Secret Meleği' isyan etti!

Victoria's Secret meleği Nina Agdal'ı fit olmadığı gerekçesiyle katalog çekimlerine almadılar. Aylar önce o markayla anlaştıklarını söyleyen Agdal, o markayla çalışmak için yeterince fit olmadığını açıkladıklarını söyledi

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:05
Kilolu dedikleri 'Victoria Secret Meleği' isyan etti!
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Victoria's Secret markasının mankenlerinden biri olan 25 yaşındaki Nina Agdal, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kare ile şoke olduğunu anlattı. 
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve açıklamayla herkesi şaşırtan Danimarkalı Agdal, şunları söyledi: 
“Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm. Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım."


Ancak genç manken aldığı bir maille vücudunun yeterince fit olmadığı gerekçesiyle katalogda yer alamayacağını öğrendi. 
Yapılan açıklamada; iddiaya göre; genç manken Agdal'ın portfolyosunda olduğundan daha farklı göründüğünü ve marka için uygun bir bedende olmadığını söylediler.
Bunun üzerine sosyal medya hesabından durumu özetleyen bir açıklama yapan Nina Agdal, "Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim" açıklamasında bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
Nina AgdalVictorias Secret Meleği
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