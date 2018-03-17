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"Kilo vermen lazım" diyen takipçisini yerin dibine soktu

Yahşi Cazibe dizisiyle hayatımıza giren güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, "Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım" diyen takipçisine "Kendine başka dertler bul" sözüyle karşılık verdi

"Kilo vermen lazım" diyen takipçisini yerin dibine soktu

Yahşi Cazibe dizisiyle hayatımıza giren güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, "Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım" diyen takipçisine "Kendine başka dertler bul" sözüyle karşılık verdi

17 Mart 2018 Cumartesi 18:12
"Kilo vermen lazım" diyen takipçisini yerin dibine soktu
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ŞİMDİLERDE Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak karakteri ile boy gösteren Aslıhan Gürbüz, "Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım" diyen takipçisine sert çıktı.
"ACİL KENDİNE BAŞKA DERTLER BULMAZ LAZIM"
Takipçisine "Acil kendine başka dertler bulman lazım" diyen Gürbüz, "Tatlım senin bu başka bir kadının bedenini kafaya takman ne olacak?" şeklinde bir soru yöneltti.
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Kilolarını Eleştiren Takipçisine Ayar Verdi: Kendine Başka Dertler Bul
YAHŞİ CAZİBE İLE HAYATIMIZA GİRMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu Yahşi Cazibe dizisi ile hayatımıza girmiş ve burada sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yahşi CazibeKiloAslıhan Gürbüz
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