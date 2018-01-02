Kilo verip eski günlerine dönen Yeliz, eşine yatakta sürpriz yaptı

GERİDE bıraktığımız haftalarda kocası tarafından aldatıldığı yönünde haberlerle magazin gündemine gelen Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.
EVLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR DAĞILDI
Bundan sekiz yıl önce evlendiği Ali Uğur Akbaş'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kısa bir süre önce evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutları da başarıyla dağıtan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işlerin yolunda olduğunu gösterdi.
EŞİNE YATAKTA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI
Kocası Ali Uğur Akbaş'ın doğum gününü onun için hazırladığı sürpriz bir kahvaltıyla kutlayan Yeşilmen, eşine kahvaltıyı yatakta sunarak beş yıldızlı otellerdeki sunumların bir benzerini gerçekleştirdi. Kocasına yataklarında yaptığı bu sürprizle yetinmeyen Yeliz Yeşilmen o anların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından: "Mutlu yıllar aşkım. Bugün doğum günü" notuyla paylaşmayı da ihmal etmedi.
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