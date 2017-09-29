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Kibariye'den aylar sonra gelen itiraf: Beni dışladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanağından makas aldığı görüntü ile günlerce konuşulan ünlü şarkıcı Kibariye, "O davete katıldığım için dışladılar" dedi

Kibariye'den aylar sonra gelen itiraf: Beni dışladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanağından makas aldığı görüntü ile günlerce konuşulan ünlü şarkıcı Kibariye, "O davete katıldığım için dışladılar" dedi

29 Eylül 2017 Cuma 11:30
Kibariye'den aylar sonra gelen itiraf: Beni dışladılar
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SEMPATİK kişiliği ve renkli tavırlarıyla bilinen Kibariye, Akşam gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda başına gelen ilginç bir olaydan bahsetti.

Geride bıraktığımız Ramazan ayında Cumhurbaşkanı'nın düzenlediği iftar davetlerinden birine katılan ve burada Cumhurbaşkanı'nın yanağından makas aldığı görüntülerle gazetelere haber olan Kibariye, "O davete katıldığım için beni dışladılar" dedi.

İşte Kibariye ile yapılan röportajdan bir kesit;

Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini dile getiren sanatçılar belli çevreler tarafından adeta lince uğruyor. Sizin başınıza da geldi mi?

Devletime her zaman saygılı bir sanatçıyım. Ben de katılıyorum Cumhurbaşkanı'nın davetlerine. Hem Cumhurbaşkanımı hem eşi Emine Hanımı çok seviyorum. Sanatçılara çok saygılı bir Cumhurbaşkanımız var. Bizden biri, halkın içinden gelmiş bir Cumhurbaşkanımız var.

"DAVETE GİTTİM, DIŞLANDIM"

Biz sanatçıyız. Tabii ki böyle davetlere katılacağız. Ama belli insanlar bunu anlamıyor. Benim de başımdan bir olay geçti. Markette bir kadın yanıma gelip, Cumhurbaşkanımızın davetine katıldım diye 'seni eskiden seviyordum ama artık sevmiyorum, dinlemiyorum' dedi. Cevap bile vermedim kadına ama çok üzüldüm. Böyle olmamalı. Ülkemi çok seven bir sanatçıyım. Her zaman ülkem için elimden ne gelirse yaparım. Birbirimizi ayrıştırmak yerine sıkıca sarılmalıyız.

"AK PARTİ ROMANLARIN HAYATINA DOKUNUYOR"

Türkiye'de Romanların en tanınan ismisiniz. AK Parti'nin Roman vatandaşlarımızın yönelik attığı adımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Roman kimliğimi kabul ettirmek için çok büyük mücadeleler verdim. Hayat felsefemde insan ayrımı yoktur benim. AK Parti Romanların hayat standardını iyileştirmek için çok önemli adımlar attı. Roman çocuklarının iyi eğitim alabilmesi için başarılı projeler hayata geçirdi. Bu dönemde Romanlar gönül rahatlığıyla 'Biz Roman'ız' diyorlar. Bunu çok değerli buluyorum.

"HACDA OTELDE DEĞİL, CAMİDE YATTIM"

Hac görevinizi yıllar önce yerine getirmiştiniz. Neler hissetiniz?

Çok özel bir yer. Bugüne kadar bir çok defa gittim. Her gittiğimde de ağladım. Otelde bile kalmadım, camide yattım. İstanbul'a bile dönmek istemedim. Kutsal topraklara gitmek kadar döndüğümüzde nasıl davrandığımız da önemli. Kabe'nin örtüsünü öptüğümde bile bambaşka duygular hissediyor insan.

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Son Güncelleme: 29.09.2017 11:33
Anahtar Kelimeler:
Kibariye
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