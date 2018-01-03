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Kibariye'nin son hali hayranlarını korkuttu

Almanya ve Belçika'da toplamda 4 konser veren Kibariye havalimanında görüntülendi. Kibariye'nin moraran gözleri hayranlarını korkuttu

Kibariye'nin son hali hayranlarını korkuttu

Almanya ve Belçika'da toplamda 4 konser veren Kibariye havalimanında görüntülendi. Kibariye'nin moraran gözleri hayranlarını korkuttu

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:24
Kibariye'nin son hali hayranlarını korkuttu
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2018'i yurt dışında karşılayan ünlüler, önceki akşam Türkiye'ye döndü. Dönen ünlüler arasında Kibariye de vardı. Kibariye'nin bitkinliği herkesi korkuttu.

"YORGUNLUKTAN BACAKLARIM TUTMUYOR"

Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte poz verdi. Şarkıcı, "Yılbaşı günü Almanya ve Belçika'da 4 konser verdim. Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor" dedi. Kibariye'nin yorgunluğu gözlerine ve solgun yüzüne yansımıştı.

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TürkiyeBelçikaAlmanyaKibariyeMagazin
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