Kibariye, eşinin borcunu ödemek için 3 milyon TL'lik evini sattı

GEÇEN yıl kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden zor günler yaşayan Kibariye, fedakar çıktı.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre, ünlü sanatçı, eşinin piyasaya olan 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı.

Kibariye, eşini borç batağından kurtarmak için birkaç ay önce Bakırköy'deki evini satışa çıkardı.

Ev için başlangıçta 3 milyon 140 bin lira fiyat biçen Kibariye, şatışı hızlandırmak adına indirime gitti. 58 yaşındaki sanatçı, evini 1 milyon 750 bin liraya zararına sattı.

İHANETİ AFFETMİŞTİ

Kibariye, kendisini aldattığı iddia edilen eşi için ''Hatasız kul olmaz'' diyerek destek çıkmıştı.