Khloe Kardashian yeni doğan kızının ismini açıkladı

KIZ kardeşleri Kim Kardashian, Khole Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner ile birlikte yer aldığı reality show programıyla ünlenen Khloe Kardashian, 5 gün önce dünyaya gelen kızının ismini açıkladı.

27 yaşındaki NBA oyuncusu Tristan Thompson ile birliktelik yaşayan 33 yaşındaki televizyon kişiliği, kızının adını 'True Thompson' olarak duyurdu.

Kardashian’ın hayranları, Türkçe’de 'doğru' anlamına gelen 'True' ismini erkek arkadaşına gönderme yapmak için seçtiği iddia etse de, Kris Jenner bunun dedesi True Otis Houghton ve dedesinin babası Robert True Houghton’a ait bir aile ismi olduğunu duyurdu.