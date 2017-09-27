Khloe Kardashian da mı hamile?

KHOLE Kardashian erkek arkadaşı Tristan Thompson ile birlikte bebek bekliyor. Khloe Kardashian eski eşi Lamar Odom ile 2016’nın aralık ayında resmen boşanmıştı. Lamar Odom’la evliliği sırasında Tristan Thompson ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
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