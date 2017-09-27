Khloe Kardashian da mı hamile?

Kardashian ailesi büyümeye devam ediyor. Khloe Kardashian, daha önceki açıklamalarında Tristan Thompson'ın büyük bir aile ve çok çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. İlk çocuğuna hamile olan Khloe Kardashian, erkek arkadaşı Tristan Thompson ile birlikte bebek bekliyor