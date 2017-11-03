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"Keşke ben de polis olsaydım" dedi, Arka Sokaklar'da rolü kaptı

Survivor'la adını duyuran Merve Oflaz, verdiği röportajda Arka Sokaklarda sert bir polis olmayı hep istediğini söyledi. Oflaz'ın isteği bu sezon gerçek oldu

"Keşke ben de polis olsaydım" dedi, Arka Sokaklar'da rolü kaptı

Survivor'la adını duyuran Merve Oflaz, verdiği röportajda Arka Sokaklarda sert bir polis olmayı hep istediğini söyledi. Oflaz'ın isteği bu sezon gerçek oldu

03 Kasım 2017 Cuma 15:52
"Keşke ben de polis olsaydım" dedi, Arka Sokaklar'da rolü kaptı
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KANAL D'nin 11 sezondur yayınlanan  Arka Sokaklar dizisinin fanı olduğunu söyleyen  Merve Oflaz, "Hep polis rolünde oynmak istemiştim." dedi.

HAYAL ETTİ OLDU

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran  Merve Oflaz, tek kadın şampiyon olmuştu. Dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Merve, hayalim dediği  Arka Sokaklar dizisinde bu sezon Bahar karakteriyle rol aldı.

Merve Oflaz, ilk çekim için de şöyle konuştu: "İlk gün çok heyecanlıydım, hatta uyuyamadım. 12 yıldır beraber olan, oturmuş bir kadro sonuçta. Ama herkes o kadar sıcak karşıladı ki beni, ekibe dahil olduğum andan itibaren ben de 12 yıldır buradaymış gibi hissettim kendimi."

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Anahtar Kelimeler:
PolisArka SokaklarMerve Oflaz
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