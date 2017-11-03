"Keşke ben de polis olsaydım" dedi, Arka Sokaklar'da rolü kaptı

KANAL D'nin 11 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin fanı olduğunu söyleyen Merve Oflaz, "Hep polis rolünde oynmak istemiştim." dedi.

HAYAL ETTİ OLDU

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Oflaz, tek kadın şampiyon olmuştu. Dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Merve, hayalim dediği Arka Sokaklar dizisinde bu sezon Bahar karakteriyle rol aldı.

Merve Oflaz, ilk çekim için de şöyle konuştu: "İlk gün çok heyecanlıydım, hatta uyuyamadım. 12 yıldır beraber olan, oturmuş bir kadro sonuçta. Ama herkes o kadar sıcak karşıladı ki beni, ekibe dahil olduğum andan itibaren ben de 12 yıldır buradaymış gibi hissettim kendimi."