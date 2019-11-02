banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Kesenin ağzını açtı! Reynmen'den ailesine ağızları açık bırakan hediye

Sosyal medya fenomeni Reynmen, kazandığı parayla ailesine son model bir araba aldı. Ailesinin hediye karşısındaki mutluluğunu Instagram hesabından paylaşan Reynmen "Bazı şeyleri parayla satın alamazsınız" dedi.

MAGAZİN 02.11.2019, 08:32 02.11.2019, 08:35
Kesenin ağzını açtı! Reynmen'den ailesine ağızları açık bırakan hediye
banner404

ÇEKTİĞİ videolarla adını duyurduktan sonra 'Derdim Olsun' ve 'Ela' isimli iki şarkı çıkartarak müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, ailesine araba aldı. Reynmen'in babası, oğlunun son model araba hediyesi karşısında duygusal anlar yaşadı.

BABASI DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Her paylaşımıyla adından söz ettiren genç fenomen, bu zaman kadar kazandığı parayla ailesine son model bir araba aldı. Oğlunun hediyesi karşısında duygusal anlar yaşayan Reynmen'i babası, "Benim edebiyatım kuvvetli değildir. Duygularımı da pek belli edemem ama gerçekten düşkünüm size. Biriniz birinizden farkı yok emin olun." şeklinde konuştu.

"ARTIK GEREKSİZ HİSSETTİREBİLECEĞİNİZ BİR İNSAN DEĞİLİM"

Reynmen ise "Bazı şeyleri parayla satın alamazsınız. Az önce duyduğunuz şeyleri duymak İçin yaşadım hayatımı... Görevimi tamamladım. Artık hiçbir şeyi olmayan, hiçbir b.ku beceremeyecek kadar gereksiz hissettirebileceğiniz bir insan değilim. Kalktım kendi sokağımdan, Türkiye'ye mal ettim kendimi. Aileme faydalı oldum, kendimi geliştirdim. Değiştim, başardım. Kim ne derse desin!" dedi.

#araba #sosyal medya fenomeni #hediye #reynmen
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
İmsak 05:55
Güneş 07:16
Öğle 12:46
İkindi 15:40
Akşam 18:06
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Galatasaray 10 16
6. Sivasspor 9 15
7. Başakşehir 9 15
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Antalyaspor 9 11
14. Çaykur Rizespor 10 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5
banner440
banner545