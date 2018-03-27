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Kesenin ağzını açtı demiştik ki Alişan'ı rezil eden haber geldi

Magazin camiasında cimri olduğu yönünde haberler çıkan Alişan'ın nişanlısı Buse Varol'a aldığı 150 bin TL'lik tektaşın sponsor hediyesi olduğu konuşuluyor

Kesenin ağzını açtı demiştik ki Alişan'ı rezil eden haber geldi

Magazin camiasında cimri olduğu yönünde haberler çıkan Alişan'ın nişanlısı Buse Varol'a aldığı 150 bin TL'lik tektaşın sponsor hediyesi olduğu konuşuluyor

27 Mart 2018 Salı 15:14
Kesenin ağzını açtı demiştik ki Alişan'ı rezil eden haber geldi
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ÜNLÜ şarkıcı Alişan ve oyuncu sevgilisi Buse Varol, önceki akşam akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Ece Erken ve Çağla Şıkel'in de katıldığı törende ünlü şarkıcı nişanlısına kocaman bir tektaş aldı.

TEKTAŞ SPONSOR HEDİYESİ Mİ?

Magazin basınında cimri olduğu yönünde haberler çıkan Alişan, aldığı yüzükle bu söylentilere de noktayı koymuştu. Ancak Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında Alişan'ın yüzüğü sponsor hediyesi olarak aldığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPTI

Alişan'ın nişan öncesi sosyal medya hesabından değeri 150 bin TL olan yüzüğü aldığı markanın reklamını yaptığı ve bunun karşılığında yüzüğü bedavaya getirdiği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
AlişanBuse VarolTektaş
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