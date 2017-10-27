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Kerimcan'ın paylaşımı Kastamunuluları ayağa kaldırdı

Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çektiği videoda Kastamonu halkıyla alay ettiği zannedilince bir şehir ayağa kalktı

Kerimcan'ın paylaşımı Kastamunuluları ayağa kaldırdı

Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çektiği videoda Kastamonu halkıyla alay ettiği zannedilince bir şehir ayağa kalktı

27 Ekim 2017 Cuma 12:03
Kerimcan'ın paylaşımı Kastamunuluları ayağa kaldırdı
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STAR TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü DJ Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çektiği videoda "Kastamonulu musun?" diye alay edince Kastamonulular çok kızdı.

VİDEO HEMEN KALDIRILDI

Kerimcan Durmaz gelen tepkiler üzerine, sosyal medyadan paylaştığı videoyu anında kaldırdı. Kerimcan, videoyu kaldırsa da görüntüler internette hemen yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
StarMagazinKerimcan Durmaz
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