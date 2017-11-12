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Kerimcan'ın dayak yediği kafede Halil Sezai'ye büyük şok!

DJ Kerimcan Durmaz'ın dayak yediği kafede konser veren Halil Sezai büyük bir şok yaşadı. 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı

Kerimcan'ın dayak yediği kafede Halil Sezai'ye büyük şok!

DJ Kerimcan Durmaz'ın dayak yediği kafede konser veren Halil Sezai büyük bir şok yaşadı. 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı

12 Kasım 2017 Pazar 16:54
Kerimcan'ın dayak yediği kafede Halil Sezai'ye büyük şok!
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POP müziğin sevilen seslerinden  Halil Sezai'nin  Samsun'da verdiği konserde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

BACAĞINDAN YARALAYIP KAÇTI

Olay, dün  Samsun'un  Canik İlçesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Konser vermek için sahneye çıkan  Halil Sezai, şarkılarını söylerken 2 grup arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman K., karşı grupta bulunan Ergin Tepegöz'ü bacağından yaralayıp kaçtı. Yaralı, ambulansla  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

TAVURCU EDİLDİ

Şüpheli Abdurrahman K. ise, kısa bir süre sonra  Samsun  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı Ergin Tepegöz'ün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KERİMCAN'IN SAHNESİNDE DE KAVGA ÇIKMIŞTI
Ayrıca aynı kafede geçen yıl Kerimcan Durmaz sahneye çıktıktan sonra kavga çıkmıştı. Bunun üzerine  Gülşen ve  Berkay da konserlerini iptal etmişti.

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CanikSamsunHalil SezaiMagazin
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