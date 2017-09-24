Kerimcan Durmaz’ın aylık kazancı ne kadar? Kerimcan’dan çarpıcı açıklama!

SOSYAL medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın kazancı belli oldu. Bir yandan DJ bir yandan da sosyal medya reklamlarıyla para kazanan Kerimcan Durmaz, aylık kazancı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Peki Kerimcan Durmaz aylı ne kadar kazanıyor?

İŞTE KERİMCAN DURMAZ’DAN SATIR BAŞLARI

* 5 kişilik bir aileyiz. İki ablam var, birbirimize aşığız.

* En sevdiğim oyuncağım Barbie bebekti. Onun saçlarını keserdim, styling yapardım.

* Babamın balık restoranı vardı. Maddi olarak rahattık. Her zaman cebime harçlığımı koyardı ama o para hayal ettiğim hayatı yaşamam için yetersizdi. Baba parası harcarken iki kere düşünüyorsun, kendi paranı düşünmeden harcayabiliyorsun.

AYDA NE KADAR KAZANDIĞIMI BİLMİYORUM ARTIK!

* Ayda ne kadar kazandığımı ben bile bilmiyorum artık. Bir yerden sonra saymayı bıraktım!

* İyi gezmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum. Onlara çok para gidiyor ama akıllandım artık ev alıyorum.

AYETEL KÜRSİSİZ ÇIKMAM!

* Kim Kardashian’ın şaşaalı hayatını çok seviyorum. Hep öyle bir hayatım olsun istedim. Yatlar, katlar, alışveriş, para… Çok şükür yavaş yavaş hepsini gerçekleştiriyorum.

* Besmelesiz sokağa çıkmam. Ayetel Kürsi’siz sahneye çıkmam.