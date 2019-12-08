Kerimcan Durmaz, sokak ortasında kalça dansı yaptı
Geçtiğimiz ay New York metrosunda kalça dansı yapan Kerimcan Durmaz, bu kez Los Angeles'ın ünlü bir caddesinde tanımadığı kadınla birlikte aynı dansı sergiledi. Sosyal medya fenomeni, bu anların videosunu da YouTube kanalından yayınladı
AÇTIĞI kanal üzerinden günlük yaşantısını paylaşan DJ Kerimcan Durmaz, dün yayınladığı videosunda Los Angeles’ın ünlü caddelerinde tur atan ve sonrasında bir mekana giren Durmaz, dans eden bir kadının kalçasına para sıkıştırdı.
SOKAKTA KALÇA DANSI YAPTI
Los Angeles caddelerinde herkesle sohbet eden Kerimcan Durmaz, bir ara tanımadığı kadınlarla kalça dansı yaptı. Fenomen bu anların videosunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
10 AY HAPSİ İSTENDİ
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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