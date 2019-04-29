Kerimcan Durmaz Instagram’da mastürbasyon videosu paylaştı

İNSTAGRAM'DA 3 milyon takipçisi olan ve takipçilerinin büyük kısmını 18 yaşından küçük sosyal medya kullanıcılarının oluşturduğu fenomen Kerimcan Durmaz, mastürbasyon yaptığı anların videosunu sansürsüz bir şekilde Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçileriyle paylaştı. Kerimcan Durmaz kısa süre sonra videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı. Skandal görüntüleri kısa süre içerisinde internette yayıldı.

Yazıklar olsun!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz paylaştığı skandal görüntülere, “Bana bakın” notunu ekledi. Kerimcan Durmaz’ın videosunu izleyen birçok takipçisi ise Kerimcan’a büyük tepki gösterdi.

Videoya yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, “Yazıklar olsun seni bu ülkede ünlü yapan insanlara. Takipçilerinin birçoğu daha reşit olmayan küçük çocuklar.”ifadelerini kullandı.

“Cezai yollara başvuracağım”

Görüntünün kendisine ait olmadığınıi mesaj olarak geldiğini iddia eden Durmaz, mesaj yoluyla avukatına iletmek isterken yanlışlıkla hikaye olarak paylaştığını belirtti.

“Videodan ben de çok rahatsız oldum”

İlgili video ve ona benzer videoların tarafına sürekli geldiğini söyleyen Durmaz, mastürbasyon videosundan dolayı takipçilerinden özür dilediğini belirtti. Kendisinin de videodan çok rahatsız olduğunu, ilgili durumdan mağdur olduğunu belirten Durmaz, videoyla ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvuracağını söyledi.

Kerimcan Durmaz’ın Instagram hesabından paylaştığı mesaj söyle:

“Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir videoyu avukatıma iletmek isterken sehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum. Bu video içeriğine benzer şekilde tarafıma sürekli olarak farklı farklı hesaplardan uygunsuz pek çok içerik gönderilmektedir. Üzülerek bildiriyorum ki, yanlışlıkla paylaşılan bu video beni derinden sarsmıştır. Beni de son derece rahatsız eden bu durumda, mağdur olmam sebebiyle mesaj olarak gelen videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. ”

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 10:01