Kerimcan Durmaz'dan skandal video! Cinsel organını gösterdi

SOSYAL medya fenomeni Kerimcan Durmaz skandal bir videoya imza atarak mastürbasyon yaparken görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan ve takipçilerinin büyük kısmını 18 yaşından küçük sosyal medya kullanıcılarının oluşturduğu fenomen Kerimcan Durmaz, bir skandala imza attı. Kerimcan Durmaz, mastürbasyon yaptığı anların videosunu sansürsüz bir şekilde Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçileriyle paylaştı. Kerimcan Durmaz kısa süre sonra videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı. Kerimcan Durmaz'ın skandal görüntüleri kısa süre içerisinde internette yayıldı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz paylaştığı skandal görüntülere, "Bana bakın" notunu ekledi. Kerimcan Durmaz'ın videosunu izleyen birçok takipçisi ise Kerimcan'a büyük tepki gösterdi. Videoya yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Yazıklar olsun seni bu ülkede ünlü yapan insanlara. Takipçilerinin birçoğu daha reşit olmayan küçük çocuklar." ifadelerini kullandı. Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz aylarda paylaştığı mayolu fotoğrafıyla da tepki çekmişti.