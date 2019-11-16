Kerimcan Durmaz'dan direk dansı!
Kısa bir süre önce YouTube kanalı açan fenomen Kerimcan Durmaz, New York'ta bindiği metroda herkesin içinde direğe tutunarak kalça dansı yaptı
Uçaktaki müstehcen görüntülerinden dolayı hakkında birçok dava açılan Kerimcan Durmaz, eğitimini tamamlamak için New York'a taşındı. Kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak günlük yaşantısını paylaşan fenomen Kerimcan Durmaz, son videosunda bindiği metroda kalça dansı yaptığı anları paylaştı.
HERKESİN İÇİNDE KALÇA DANSI YAPTI
DJ'lik yaptığı dönemde danslarıyla adından söz ettiren Durmaz, son olarak New York metrosunda direğe tutunarak kalça dansı yaptı. YouTube kanalı için bu anların videosunu çektiren Durmaz, bu akşam yayınlayacağı videosunun mini tanıtımını da Instagram hesabından paylaştı.
Dün akşam arkadaşıyla bir mekana giden Kerimcan Durmaz, bu sefer de herkesin içinde kalça dansı yaptı. Kıvraklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Durmaz, o anları videosunu da 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladı.
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