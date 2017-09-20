Kerimcan, Demet'in 18 milyonluk villasının içini kare kare çekti

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, Beykoz'dan 18 milyon TL'ye 4 katlı villa satın almıştı. Akalın'ın muhteşem villasını ünlü DJ Kerimcan Durmaz görüntüledi.
AYAKKABI VE ELBİSE DOLABINI GÖREN ŞOKE OLDU
Kerimcan Durmaz evin her bir karesini çekmesinin yanı sıra, Demet Akalın'ın ayakkabı ve elbise dolabını da çekti. Akalın'ın ayakkabılarının sayısını gören şoke oldu. Ünlü popçu çantalarından birini de yakın arkadaşına hediye etti.
İşte Demet Akalın evinden kareler:
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