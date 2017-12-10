Kerimcan'dan olay sözler: Ağır abiler mesaj atıyor

YAPTIĞI her hareketle olay olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Hürriyet'e verdiği röportajla yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

"AĞIR ABİLER MESAJ ATIYOR"

Kerimcan'a "Ağır abilerden teklifler geliyor mu?" diye sorulunca ünlü DJ açıkça şunları söyledi: "Dışarıdan bakınca asla benimle muhatap olmayacak, maço gibi duranlar attığım bir fotoğraftan sonra mesaj atabiliyor."

KERİMCAN: PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM

Çocukken de çok farklı olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz, ortaokulda arkadaşlarının tepkisine maruz kaldığına ve bu yüzden liseyi dışardan bitirmek zorunda kaldığını anlattı. Psikolojik destek aldığını da söyleyen Kerimcan, "Annem babam her zaman destek verdi." dedi.