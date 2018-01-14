Kerimcan'a skandal sözler: 'Seni izlemeye senin gibi toplar gelir'

SAHNE şovları ile herkesi kendisine hayran bırakan DJ ve internet fenomeni Kerimcan Durmaz, kendisine yapılan çirkin yorumu affetmedi.
"YOLDA GÖRSEN ÜZERİME ATLARSIN"
Vereceği konserin biletlerinin tükenmesiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Kerimcan Durmaz'a bir takipçisi "Seni izlemeye senin gibi toplar gelir." dedi. Kerimcan da "Yolda görsen üzerime atlarsın." diyerek cevap verdi.
İşte o yorumlar:
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