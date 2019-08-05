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Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı!

Kerem Bürsin, Bodrum tatilinde facianın eşiğinden döndü. Tekneden düşen genç oyuncunun omurgası kırıldı. 10 gündür tedavi gören Bürsin, fizik tedaviye bir süre daha devam edecek.

MAGAZİN 05.08.2019, 11:55 Toygar Dim
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı!
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SERENAY Sarıkaya ile ilişkisi sona erdikten sonra arkadaşlarıyla beraber tatile çıkan Kerem Bürsin, talihsiz bir kaza geçirdi.

Geçen aydan bu yana Bodrum'da tatil yapan genç oyuncu, kaldıkları tekneden denize düştü.

10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR
Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e 'omurga kırığı' teşhisi kondu.

10 gündür tedavi gören ve korse kullanan oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

Bürsin'in gördüğü fizik tedavi sayesinde kısa sürede eski sağlığına kavuşacağı söyleniyor.
 

#Serenay #Sarıkaya #kerem #bürsin #bodrum #omurga #kırığı
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