Kendisine "İstanbul'un yarısıyla yatmış" diyen eski eşini affetmedi

Şarkıcı Sibel Tüzün, eski eşinin kendisi hakkında söylediği "İstanbul'un yarısıyla yatmış" cümlesini affetmedi. Tüzün, şikayetçi olduğu eski eşiyle uzlaşmayı da kabul etmedi.

Kendisine "İstanbul'un yarısıyla yatmış" diyen eski eşini affetmedi
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ŞARKICI Sibel Tüzün, 2016 yılında boşandığı Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek, mahkemeye başvurmuştu. Ardından eski eşler, nafaka davasında da karşı karşıya geldi. Dava süreci devam ederken Ender Balcı'dan ağızları açık bırakan bir paylaşım geldi.

"İSTANBUL'UN YARISIYLA YATMIŞ"

Eski eşi, Sibel Tüzün hakkında " İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine şarkıcı, eski eşinden şikayetçi oldu.

"HAKARET ETMEDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre; İfadesi alınan Ender Balcı, hakaret kastı olmadığını söyledi. Dosya uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sibel Tüzün, eski eşiyle uzlaşmadı. Hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ender Balcı, mahkemede "Bana attığı mesaja cevap verdim, hakaret etmedim" dedi. İkilinin arasındaki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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