Kendinden 20 yaş küçük sevgilisi hamile kalınca evlenmeye karar verdi

45 yaşındaki Özcan Deniz, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan'la evlenmeye hazırlanıyor. Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan Deniz, 1.5 aylık hamile olan sevgilisiyle önümüzdeki günlerde nikâh masasına oturacak. Başrolünde oynadığı "İstanbullu Gelin" dizisinin yoğun çekim temposu nedeniyle henüz nikâh tarihi alamayan Özcan Deniz, çekimlerden bulduğu ilk fırsatta Feyza Aktan'la yurtdışında evlenmeyi planlıyor.

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