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Kendi markasının tanıtımı için üstsüz poz verdi

Her yaptığı olay olan Paris Hilton, kendi adını verdiği jean markasının tanıtımı için üstsüz poz verdi. Hilton'un pozu sosyal medyada büyük ses getirdi

Kendi markasının tanıtımı için üstsüz poz verdi

Her yaptığı olay olan Paris Hilton, kendi adını verdiği jean markasının tanıtımı için üstsüz poz verdi. Hilton'un pozu sosyal medyada büyük ses getirdi

20 Ekim 2017 Cuma 12:28
Kendi markasının tanıtımı için üstsüz poz verdi
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KENDİ adını verdiği jean markasını kuran  Paris Hilton, tasarımların tanıtımı için kamera karşısına geçen  Paris Hilton, birbirinden ateşli pozlar verdi.

KUCAĞINDA KÖPEK ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Her yaptığı olay olan Hilton'un en dikkat çeken fotoğrafı ise köpeği ile birlikte verdiği bu üstsüz poz oldu.

80 BİN BEĞENİ ALDI

Sosyal medyada 7,5 milyon takipçisi olan  Paris Hilton'un paylaşımı kısa sürede 80 binden fazla beğeni aldı.

İşte  Paris Hilton'un o pozları; 

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Anahtar Kelimeler:
Paris Hilton
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