Kendi markasının tanıtımı için üstsüz poz verdi

KENDİ adını verdiği jean markasını kuran Paris Hilton, tasarımların tanıtımı için kamera karşısına geçen Paris Hilton, birbirinden ateşli pozlar verdi.

KUCAĞINDA KÖPEK ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Her yaptığı olay olan Hilton'un en dikkat çeken fotoğrafı ise köpeği ile birlikte verdiği bu üstsüz poz oldu.

80 BİN BEĞENİ ALDI

Sosyal medyada 7,5 milyon takipçisi olan Paris Hilton'un paylaşımı kısa sürede 80 binden fazla beğeni aldı.

İşte Paris Hilton'un o pozları;