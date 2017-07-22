"Kendi işimizin patronu olacağız" deyip Acun'u bıraktılar

SEZON sonunda final yapan '3 Adam' programının ardından gözler Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a çevrilmişti.
ŞEYMA'NIN VİDEOSUNDAN MESAJ GÖNDERMİŞTİ
Geride bıraktığımız günlerde Acun Ilıcalı'nın 3 Adam ekibiyle ilgili bir karara varmadığı, hatta yola birlikte devam etmeyecekleri yazılmıştı. Bu gelişmelerin ve haberlerin ardından Acun Ilıcalı, sevgilisi Şeyma Subaşı ile birlikte çektiği bir video üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunmuş; "Şeymacığım müsaade edersen yeni projelerimizi konuşacağız" diyerek Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile yeni projesini duyurmuştu. Ancak konunun gerçek yüzü çok daha farklı çıktı.
3 ADAM ACUN'U BIRAKTI
Konunun taraflarından İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklamada bulunarak Acun Medya ile yollarını ayırdıklarını ve kendi yapım şirketlerini kurma kararı aldıklarını duyurdu.
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