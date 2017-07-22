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12 Mart Günlük Burç Yorumu

"Kendi işimizin patronu olacağız" deyip Acun'u bıraktılar

İbrahim Büyükak ile Eser Yenenler, sosyal medya hesaplarından Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ile yollarını ayırdıklarını ve kendi yapım şirketlerini kurma kararı aldıklarını duyurdu

"Kendi işimizin patronu olacağız" deyip Acun'u bıraktılar

İbrahim Büyükak ile Eser Yenenler, sosyal medya hesaplarından Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ile yollarını ayırdıklarını ve kendi yapım şirketlerini kurma kararı aldıklarını duyurdu

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:08
"Kendi işimizin patronu olacağız" deyip Acun'u bıraktılar
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SEZON sonunda final yapan '3 Adam' programının ardından gözler Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a çevrilmişti.

ŞEYMA'NIN VİDEOSUNDAN MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Geride bıraktığımız günlerde Acun Ilıcalı'nın 3 Adam ekibiyle ilgili bir karara varmadığı, hatta yola birlikte devam etmeyecekleri yazılmıştı. Bu gelişmelerin ve haberlerin ardından Acun Ilıcalı, sevgilisi Şeyma Subaşı ile birlikte çektiği bir video üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunmuş; "Şeymacığım müsaade edersen yeni projelerimizi konuşacağız" diyerek Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile yeni projesini duyurmuştu. Ancak konunun gerçek yüzü çok daha farklı çıktı.

3 ADAM ACUN'U BIRAKTI

Konunun taraflarından İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklamada bulunarak Acun Medya ile yollarını ayırdıklarını ve kendi yapım şirketlerini kurma kararı aldıklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
3 AdamAcun IlıcalıTv8
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