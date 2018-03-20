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Kenan ve Sinem'e şok! Girmek istedikleri mekana sokmadılar

Reşitpaşa'da lüks bir mekana yemek yemeye giden Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, rezervasyon yaptırmadıkları gerekçesiyle kapıdan geri çevrildi

Kenan ve Sinem'e şok! Girmek istedikleri mekana sokmadılar

Reşitpaşa'da lüks bir mekana yemek yemeye giden Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, rezervasyon yaptırmadıkları gerekçesiyle kapıdan geri çevrildi

20 Mart 2018 Salı 12:27
Kenan ve Sinem'e şok! Girmek istedikleri mekana sokmadılar
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TÜRKİYE'NİN en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, önceki akşam gittikleri mekana "Yer yok" denilerek alınmadı.

ŞÖHRET BU KEZ KAPIYI AÇAMADI

Takvim'in haberine göre, sanat dünyasının en popüler çiftlerinden Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta yaşadıkları bir olayla şöhretin her kapıyı açamayacağını tecrübe etti. Akşam yemeği için Reşitpaşa'daki lüks bir mekana giden ünlü çift, iddiaya göre rezervasyonları olmadığı için kapıda kaldı.

"ÜÇ KERE DE GELSENİZ, BEŞ KERE DE GELSENİZ..."

Lüks restorana giremediği için bozulan yakışıklı oyuncu, bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğini mekan yetkilisine iletince aldığı cevapla şoke oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Eşi Sinem Kobal'ı Girmek İstedikleri Mekana Sokmadılar
"İkinci kez geldiğimde böyle bir şey yaşamak istemiyorum" diyerek tepkisini gösteren İmirzalıoğlu'na restoran yetkilisinin "Üç kere de gelseniz, beş kere de gelseniz rezervasyonunuz olmadığı sürece içeri giremezsiniz efendim" dediği öğrenildi.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmayan Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu'nun aynı mekana gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ReşitpaşaKenan İmirzalıoğluSinem Kobal
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