Kenan'ın tahammülü yok! Paraya kıyıp Arda'yı sildirecek

CİNGÖZ Recai filmi ile sinemada yüzü gülen Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı dizinin çekimlerine de devam ediyor. Ancak Geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal'la Arda Turan'ın adının geçtiği haber, Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdırdı. İmirzalıoğlu, eski aşkla ilgili tüm haber ve yorumları internetten sildiriyor.

EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor. Eşinin üzerine titreyen İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Kobal'ın yakın dostu Yasemin Özilhan'ın davetinde Aslıhan Doğan'la piştinin eşiğinden dönmesiyle ilgili yapılan haberler üzerine düğmeye bastı.

DAVETTE GERGİNLİK

Sinem Kobal'ın, eski nişanlısı Arda Turan'ın sevgilisi Doğan'la karşılaşmamak için davete sonradan katıldığı ve gergin anlar yaşadığı iddia edilmişti. Güzel oyuncunun çıkan haberlerin ardından isyan etmesiyle birlikte Kenan İmirzalıoğlu Kobal'ın geçmişine sünger çekmek için devreye girdi.



AVUKATINA "SİLDİR" TALİMATI VERDİ

Ünlü oyuncunun, Sinem Kobal'la Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın nişanlı oldukları dönemde çıkan haberler ve çekilen fotoğraflarının internet ortamından silinmesi için avukatına talimat verdiği öğrenildi.

BEDELİ 30 BİN LİRA

Bu arada internet ortamından haberleri sildirmenin bedeli ise yaklaşık 30 bin TL civarında. Ekşi Sözlük ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından da ikili hakkında yapılan yorumların silinmesini isteyen İmirzalıoğlu eşini rencide edecek yorumların devam etmesi durumunda da yargıya başvuracak.

"GÖZBEBEĞİMİZSİN"

Geçmiş yıllarda bir tv programının canlı yayınında Arda Turan, Kenan İmirzalıoğlu'na 'Ağabey' derken ünlü aktör ise "Arda biz de senin oyunculuğuna bayılıyoruz. Gözbebeğimizsin" diyordu.