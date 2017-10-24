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Kenan'ın tahammülü yok! Paraya kıyıp Arda'yı sildirecek

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve Arda Turan'ın nişanlı oldukları dönemde çıkan haberler ve çekilen fotoğraflarının internet ortamından silinmesi için avukatına talimat verdi

Kenan'ın tahammülü yok! Paraya kıyıp Arda'yı sildirecek

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve Arda Turan'ın nişanlı oldukları dönemde çıkan haberler ve çekilen fotoğraflarının internet ortamından silinmesi için avukatına talimat verdi

24 Ekim 2017 Salı 09:15
Kenan'ın tahammülü yok! Paraya kıyıp Arda'yı sildirecek
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CİNGÖZ Recai filmi ile sinemada yüzü gülen  Kenan İmirzalıoğluFatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı dizinin çekimlerine de devam ediyor. Ancak Geçtiğimiz günlerde eşi  Sinem Kobal'la  Arda Turan'ın adının geçtiği haber,  Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdırdı. İmirzalıoğlu, eski aşkla ilgili tüm haber ve yorumları internetten sildiriyor.

EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

Yakışıklı oyuncu  Kenan İmirzalıoğlu, eşi  Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor. Eşinin üzerine titreyen İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Kobal'ın yakın dostu Yasemin Özilhan'ın davetinde Aslıhan Doğan'la piştinin eşiğinden dönmesiyle ilgili yapılan haberler üzerine düğmeye bastı.

DAVETTE GERGİNLİK

Sinem Kobal'ın, eski nişanlısı  Arda Turan'ın sevgilisi Doğan'la karşılaşmamak için davete sonradan katıldığı ve gergin anlar yaşadığı iddia edilmişti. Güzel oyuncunun çıkan haberlerin ardından isyan etmesiyle birlikte  Kenan İmirzalıoğlu Kobal'ın geçmişine sünger çekmek için devreye girdi.


AVUKATINA "SİLDİR" TALİMATI VERDİ

Ünlü oyuncunun,  Sinem Kobal'la Barcelonalı futbolcu  Arda Turan'ın nişanlı oldukları dönemde çıkan haberler ve çekilen fotoğraflarının internet ortamından silinmesi için avukatına talimat verdiği öğrenildi.

BEDELİ 30 BİN LİRA

Bu arada internet ortamından haberleri sildirmenin bedeli ise yaklaşık 30 bin TL civarında. Ekşi Sözlük ve  Twitter gibi sosyal medya platformlarından da ikili hakkında yapılan yorumların silinmesini isteyen İmirzalıoğlu eşini rencide edecek yorumların devam etmesi durumunda da yargıya başvuracak.
"GÖZBEBEĞİMİZSİN"

Geçmiş yıllarda bir tv programının canlı yayınında  Arda Turan,  Kenan İmirzalıoğlu'na 'Ağabey' derken ünlü aktör ise "Arda biz de senin oyunculuğuna bayılıyoruz. Gözbebeğimizsin" diyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan MehmetArda TuranSinem KobalKenan İmirzalıoğluMagazin
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