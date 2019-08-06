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Kenan Doğulu Beren Saat'e HIV virüsü mü bulaştırdı?

Beren Saat için korkunç iddia... Uzun süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti hakkındaki son iddia kan dondurdu.

MAGAZİN 06.08.2019, 20:58 06.08.2019, 20:59 Enes Subaşı
Kenan Doğulu Beren Saat'e HIV virüsü mü bulaştırdı?
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Beyaz TV'de ekrana gelen "Beyaz Magazin" programında Canan Danyıldız'ın dile getirdiği iddiaya göre geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Beren Saat, HIV virüsü taşıdığını öğrendi.

#kenan doğulu #Beren Saat
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