Kenan'dan boşanma açıklaması: Benim tarzımı biliyorsunuz!

KENAN Doğulu, Bebek Şenliği'nde sahne aldı. Şarkıcı konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eşi Beren Saat'in ölen eski sevgilisiyle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra boşanacakları haberleriyle gündemden düşmeyen Kenan Doğulu, konuyla ilgili konuştu.

"BENİM TARZIMI BİLİYORSUNUZ"

Şarkıcı, son dönemde eşi Beren Saat'le çıkan boşanma haberlerine, "Benim tarzımı biliyorsunuz, o yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

ALDATMA İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'i aldattığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddianın kaynağı olarak da Beren Saat'in paylaşımında yer alan ihanet iması gösterilmişti.