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Kenan'a bir darbe daha! Karısının DJ ile yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir süredir Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, geçtiğimiz gün Fransız DJ Maga ile sarmaş dolaş görüntülendi. Beren Saat'in şimdi de DJ Maga ile Çeşme'de tatil yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

MAGAZİN 30.09.2019, 14:01
Kenan'a bir darbe daha! Karısının DJ ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
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2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat'in Fransız DJ ile bir mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıkmış hatta Saat fotoğraftaki kadının kendisinin olduğunu doğrulamıştı. Bu olayın ardından Beren Saat ve Maga'nın Çeşme tatilinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

BEREN VE MAGA'NIN YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Beren Saat, geçtiğimiz Temmuz ayında İzmir'in Çeşme ilçesinde Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapmıştı. Snob Magazin'in haberine göre; Beren Saat'e adının aşk dedikodularına karıştığı Fransız DJ Maga'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. Beren Saat ve Fransız DJ Maga'nın neşeli halleri objektiflere böyle yansımıştı.

DJ İLE GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ KABUL ETTİ

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat, hakkında ortaya atılan bir iddia ve gizemli fotoğraf bomba etkisi yaratmıştı. Söz konusu fotoğraftaki kişinin Fransız DJ Maga olduğu ve oyuncunun ünlü DJ'le aşk yaşadığı konuşuluyordu. Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı. Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, önceki gün kendisini görüntüleyen muhabirlere söz konusu fotoğraf için "Evet, o fotoğraftaki bendim" dedi.

#kenan doğulu #Beren Saat #DJ Maga
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