Kenan 4 milyonluk arabasını evine TIR'la getirtti

MİLLİ motosikletçi Kenan Sofuoğlu yeni arabasına kavuştu. SüperSport'ta 5 dünya şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu lüks bir araba aldı.

TIR'LA EVİNE GETİRTTİ

Sofuoğlu geçtiğimiz ay sipariş ettiği, Lamborghini Aventador S marka aracını teslim aldı. Milli sporcu, otomobilini dün TIR'la Sapanca'daki evine getirtti.

DEĞERİ 4 MİLYON TL

Sofuoğlu'nun yeni aracının değeri ise yaklaşık 4 milyon TL. Kenan Sofuoğlu'nun garajında iki Mercedes cip, bir ferrari ve bir de Murat 124 bulunuyor.