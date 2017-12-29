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29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Kenan 4 milyonluk arabasını evine TIR'la getirtti

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yaklaşık 4 milyon TL'ye Lamborghini marka araba aldı, TIR'la Sapanca'daki evine getirtti

Kenan 4 milyonluk arabasını evine TIR'la getirtti

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yaklaşık 4 milyon TL'ye Lamborghini marka araba aldı, TIR'la Sapanca'daki evine getirtti

29 Aralık 2017 Cuma 14:42
Kenan 4 milyonluk arabasını evine TIR'la getirtti
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MİLLİ motosikletçi Kenan Sofuoğlu yeni arabasına kavuştu. SüperSport'ta 5 dünya şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu lüks bir araba aldı.

TIR'LA EVİNE GETİRTTİ

Sofuoğlu geçtiğimiz ay sipariş ettiği, Lamborghini Aventador S marka aracını teslim aldı. Milli sporcu, otomobilini dün TIR'la Sapanca'daki evine getirtti.

DEĞERİ 4 MİLYON TL

Sofuoğlu'nun yeni aracının değeri ise yaklaşık 4 milyon TL. Kenan Sofuoğlu'nun garajında iki Mercedes cip, bir ferrari ve bir de Murat 124 bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
SapancaKenan SofuoğluSpor
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