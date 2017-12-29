Kenan 4 milyonluk arabasını evine TIR'la getirtti

MİLLİ motosikletçi Kenan Sofuoğlu yeni arabasına kavuştu. SüperSport'ta 5 dünya şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu lüks bir araba aldı.
TIR'LA EVİNE GETİRTTİ
Sofuoğlu geçtiğimiz ay sipariş ettiği, Lamborghini Aventador S marka aracını teslim aldı. Milli sporcu, otomobilini dün TIR'la Sapanca'daki evine getirtti.
DEĞERİ 4 MİLYON TL
Sofuoğlu'nun yeni aracının değeri ise yaklaşık 4 milyon TL. Kenan Sofuoğlu'nun garajında iki Mercedes cip, bir ferrari ve bir de Murat 124 bulunuyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.