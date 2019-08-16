Kemer'de Inna rüzgarı

BELDİBİ Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, güzelliğinin yanında giydiği kıyafetle ve vokalistleriyle ilgi odağı oldu. Türkiye'de verdiği konserlerinde Türkçe konuşmaya dikkat eden Inna, yerli ve yabancı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Inna, hemen her konserinde olduğu gibi Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz' adlı şarkısını da Türkçe söyledi. Hayranlarının tüm parçalarına eşlik ettiği Inna tam not aldı.