Kemal Doğulu dayanamıyorum dedi küfürleri sıraladı

Moda programlarında jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu, kendisine hakaret edenlere sosyal medya hesabından küfür yağdırdı.

Kemal Doğulu dayanamıyorum dedi küfürleri sıraladı
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BİR dönem “İşte Benim Stilim” yarışmasında jüri üyeliği yapan Doğulu, şahsına gelen hakaretlere dayanamadı ve kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından sabaha kadar küfür yağdırdı. Kemal Doğulu, sosyal medyadan kendisine gelen hakaretlerin sonucunda isyan etti: “Sustum sustum ama bundan sonra küfür edenin donuna kadar alacağım! Yeter be. Yeter! İnsanım yahu ben de yıllardır küfür kıyamet ne anam kaldı ne bacım. Sustum sustum ama buraya kadar. Bundan sonra en ufak küfür edenin donuna kadar alıcam. Yaşı küçük olan dangalakların da ailesinin canını sıkıcam. Fotosuz isimsiz olmanız da farketmez!”

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