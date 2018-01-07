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'Keloğlan'ın Fatma'sı' Fatma Karanfil, meğer Aşk-ı Memnu'da oynamış

Keloğlan filminin güzeller güzeli oyuncusu Fatma Karanfil'in Aşk-ı Memnu dizisinde Şaheste Hanım'a hayat verdiği ortaya çıktı

'Keloğlan'ın Fatma'sı' Fatma Karanfil, meğer Aşk-ı Memnu'da oynamış

Keloğlan filminin güzeller güzeli oyuncusu Fatma Karanfil'in Aşk-ı Memnu dizisinde Şaheste Hanım'a hayat verdiği ortaya çıktı

07 Ocak 2018 Pazar 15:55
'Keloğlan'ın Fatma'sı' Fatma Karanfil, meğer Aşk-ı Memnu'da oynamış
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KELOĞLAN filminde şöhreti yakalayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Karanfil'in bir dönemin en çok izlenen ve en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'da oynadğı orataya çıktı. Dizi yayınlandığı dönem bu ayrıntıya kimse dikkat etmemişti.

DİZİDE OYNADIĞI DÖNEM KİMSE BİLMİYORDU

Şaheste Hanım'ın Yeşilçam fotoğrafını gören herkes şoke oluyor. Çünkü bizim Şaheste Hanım olarak tanıdığımız Fatma Karanfil aslında Yeşilçam filmlerinde sık sık görülen fakat ismi bilimeyen oyuncular arasında. Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 yılında Eşkişehir'de doğdu. 1968'de Ses Dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA DA OYNAMIŞ

1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları arasında cinsel içerikli filmleri furyası döneminde Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti. 1984'te ikinci kez evlendi. Göğüs kanserine yakalanıp, atlattıktan sonra, 2001'de yeniden sahnelere döndü. Fatma Karanfil'i Keloğlan Aramızda filminden Keloğlan'ın Fatma'sı olarak da hatırlıyoruz. Fatma Karanfil bir dönemde Çocuklar Duymasın da Dominant Teyze'nin annesi olarak rol aldı.

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