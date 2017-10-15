Kediciklerini gezmeye çıkaran Adnan Oktar'ın fotoğrafları olay yarattı

ADNAN Oktar sosyal medya adresinden, çıktığı yat turunun fotoğraflarını paylaştı. Oktar'ın 11 kedicikle çekilen fotoğrafları yine olay yarattı.

ADNAN OKTAR CEKET GİYERKEN KEDİCİKLER BİKİNİ GİYDİ

A9 TV'de kadınları da alıp dini sohbetler yapan Adnan Oktar'ın her paylaşımı sosyal medyada olay yaratmayı başlıyor. Oktar bu sefer de kediciklerini yatla gezmeye çıkardı. Adnan Oktar'ın ceket giydiği, kediciklerin ise bikini giymeleri dikkatlerden kaçmadı.

SOFRADA YOK YOKTU

Adnan Oktar ve kediciklerinin gezmeye gittiği yatta bir tek kuş sütü eksikti. Oktar'ın şaşaalı sofrasında kızları bikinisine kadar her detay göze çarptı.