Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
Grip aşısında yeni dönem
Grip aşısında yeni dönem
15 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
15 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
banner468

Kediciklerini gezmeye çıkaran Adnan Oktar'ın fotoğrafları olay yarattı

Kedicikleri ile yat turuna çıkan Adnan Oktar, yine adından söz ettirmeyi başardı. Oktar'ın şaşaalı sofrası da olay yarattı

Kediciklerini gezmeye çıkaran Adnan Oktar'ın fotoğrafları olay yarattı

Kedicikleri ile yat turuna çıkan Adnan Oktar, yine adından söz ettirmeyi başardı. Oktar'ın şaşaalı sofrası da olay yarattı

15 Ekim 2017 Pazar 10:46
Kediciklerini gezmeye çıkaran Adnan Oktar'ın fotoğrafları olay yarattı
banner404

ADNAN Oktar sosyal medya adresinden, çıktığı yat turunun fotoğraflarını paylaştı. Oktar'ın 11 kedicikle çekilen fotoğrafları yine olay yarattı.

ADNAN OKTAR CEKET GİYERKEN KEDİCİKLER BİKİNİ GİYDİ

A9 TV'de kadınları da alıp dini sohbetler yapan  Adnan Oktar'ın her paylaşımı sosyal medyada olay yaratmayı başlıyor. Oktar bu sefer de kediciklerini yatla gezmeye çıkardı.  Adnan Oktar'ın ceket giydiği, kediciklerin ise bikini giymeleri dikkatlerden kaçmadı.

SOFRADA YOK YOKTU

Adnan Oktar ve kediciklerinin gezmeye gittiği yatta bir tek kuş sütü eksikti. Oktar'ın şaşaalı sofrasında kızları bikinisine kadar her detay göze çarptı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarKedicik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aamir Khan'a yapılan Türkçe dublaj, sosyal medyayı kırdı geçirdi
Aamir Khan'a yapılan Türkçe dublaj, sosyal medyayı kırdı geçirdi
Avşar kızından bir garip evlilik sırrı: Erkekler eşlerini aldatsın
Avşar kızından bir garip evlilik sırrı: Erkekler eşlerini aldatsın
Alanya'da Erol Evgin rüzgarı
Alanya'da Erol Evgin rüzgarı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim