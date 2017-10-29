Kediciğin cesur dekoltesi yabancı basına konu oldu

KENDİ televizyon kanalında program yapan Adnan Oktar'ın öğrencisi Yasemin Kiriş'in dekolteli gömleği yabancı internet sitelerin paylaşımlarında yer aldı.
ŞÖHRETLERİ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI
Adnan Oktar'ın kedicikleri cesur kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Öyle ki şöhretleri artık Türkiye sınırlarına taştı. Son yayınlanan programlardan birinde kediciklerden Yasemin Kiriş, canlı yayında giydiği gömlekle dikkatleri üzerine çekti.
"DİREN GÖMLEK DÜĞMESİ"
Yabancı basına da haber olan Kiriş'in dekoltesi için "Diren gömlek düğmesi" şeklinde yorumlar yapıldı.
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