'Kaymakam Fatih' Zuhal Topal'ın locasından sevgili yaptı

Oyuncu Uğur Güneş ve sevgilisi Cansu Gündüz tatil için Bodrum'u tercih etti. İkili denizde romantik anlar yaşadı. Spor hocası olan Cansu Gündüz, 2016 Türkiye Bikini Fitness üçüncüsü oldu.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi 'İsimsizler'in Kaymakam Fatih'ini canlandıran Uğur Güneş, Zuhal Topal 'ın izdivaç programında eş arayan Cansu Gündüz ile yakalandı. İkili yeni bir aşka yelken açtı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.