Kayınpederinin tek isteğini yerine getirince kızı vermişler

47 yaşındaki Serdar Ortaç, 25 yaşındaki model Chloe Loughnan ile evlenirken kayınpederini nasıl ikna ettiğini anlattı.
"HER ŞEYE EVET DİYORUM"
Serdar Ortaç kayınpederini nasıl ikna ettiğini şöyle anlattı: "Eşimin babası bir tek şartla evet dedi;'Happy Wife, Happy Life'. Eğer bunu yapabileceksen 'tamam' dedi. Mutlu olmak ve depresyona girmemek için her şeye evet. Eşime, arkadaşıma, dostuma, anneme, kardeşime de öyleyim, rahmetli babama da öyleydim."
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