Kayahan bana bıçak çekti!

‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla 90’lara damga vuran Tayfun Duygulu, Pal Nostalji Radyo’ya konuk oldu. Merhum sanatçı Kayahan’la olan bir anısını şöyle anlattı: “Kerim Tekin’in söylediği ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısını Nilüfer için yazmıştım. Bu durumu Kayahan öğrendi. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Kayhan’ı ittim. O da bana 20 santim boyunda bıçak çekti. Araya birileri girdi, olay yatıştı.”