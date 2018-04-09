Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
İşte en az ve en...

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmi hakkında konuştu

Kaya Çilingiroğlu, verdiği röportajda Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmindeki sahnesine kızdığını belirterek "Kızma sebebim mastürbasyon yapması değil, benim haberimin olmamasıydı" dedi.

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmi hakkında konuştu

Kaya Çilingiroğlu, verdiği röportajda Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmindeki sahnesine kızdığını belirterek "Kızma sebebim mastürbasyon yapması değil, benim haberimin olmamasıydı" dedi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:03
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmi hakkında konuştu
banner404

Şimdilerde, hayatını anlattığı Selfi filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlan Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HÜLYA, ÇIPLAK FOTOĞRAFINI BANA GÖNDERDİ"

Hülya Avşav'ın yeni filmi için çırılçıplak poz vermesini normal karşıladığını belirten Çilingiroğlu, "Hülya enteresan kadındır. Hep ilkleri yapmıştır. Kızımın annesi olarak da gerekeni yapmıştır. İlgi çekmek adına tabii ki soyunabilir. Bunda bir şey yok. Zaten o fotoğrafı bana gönderdi ve hiç de çıplakmış gibi hissetmedim ya da öyle görmedim. O ne yapıyorsa en doğrusunu yapar" dedi.

"MASTÜRBASYON SAHNESİNE KIZDIM"

Hülya Avşar Türk sinema tarihine geçen Berlin in Berlin filmindeki meşhur sahnesini de yorumlayan Çilingiroğlu, "Bir tek 'Berlin in Berlin'de mastürbasyon sahnesi var. O dönemde flört ediyorduk, çok kızmıştım. Kızma sebebim de mastürbasyon yapması değil, benim haberimin olmamasıydı. Onun dışında çıplak sahnesi olmadı. Ama Hülya garip kadındır. Ricky Martin'in poposunu ellemişti mesela. Başkası olsa belki çok kızardı ama güler geçerdim" şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kaya ÇilingiroğluHülya AvşarBerlin In Berlin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?
Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?
Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak
Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak
Pelin Öztekin'in bikinili pozunu gören şaştı kaldı!
Pelin Öztekin'in bikinili pozunu gören şaştı kaldı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim