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Kavuğu devrettiği isim, cenaze törenine katılmayacak

Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul bugün yapılacak törenle uğurlanacak. Özkul'un cenazesine kavuğu devrettiği Ferhan Şensoy kolunu kırdığı için katılamayacak

Kavuğu devrettiği isim, cenaze törenine katılmayacak

Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul bugün yapılacak törenle uğurlanacak. Özkul'un cenazesine kavuğu devrettiği Ferhan Şensoy kolunu kırdığı için katılamayacak

07 Ocak 2018 Pazar 13:12
Kavuğu devrettiği isim, cenaze törenine katılmayacak
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93 yaşında yaşama veda eden Yeşilçam'ın efsane ismi Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün uğurlanıyor. Efsane oyuncu Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Özkul'un cenazesine usta oyuncu Ferhan Şensoy katılamayacak.

14 MART'TA MÜNİR ÖZKUL İÇİN TÖREN DÜZENLEYECEK

Özkul'un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan Ferhan Şensoy da 14 Mart'ta bir tören düzenleyecek. Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan Şensoy'un yöneteceği tören Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda yapılacak.

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