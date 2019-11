Kavga eden Turabi Çamkıran, yarışmadan ayrıldı

GÜVENLİK görevlilerinin zor sakinleştirdiği Turabi, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli" diyerek yarışmadan çekildi.



TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'daki başarısıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl şampiyon olduğu "War of the Worlds" yarışmasına yeniden katıldı. Çamkıran, War of the Worlds adıyla Amerika'da oldukça ünlenen yarışmada oyun esnasında bir yarışmacıyla kavga etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Başarısı ve hırsıyla her daim adından söz ettiren Turabi, oyun esnasından bir yarışmacı kendisine tepki gösterince sinirlerine hakim olamadı. Güvenlik görevlilerinin zor sakinleştirdiği Çamkıran, yarışmadan çekilme kararı aldı.

"KORUMALAR OLMADIĞI ZAMAN O TAVUĞUN BÜTÜN KEMİKLERİNİ KIRARIM"

Yaşanan kavga sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Çamkıran "Onurum 1.000.000$'dan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım." dedi.